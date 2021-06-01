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Путин заявил о выходе России из сложной эпидемиологической ситуации

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин заявил о выходе России из сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Его цитирует ТАСС во вторник, 1 июня.

Однако, по его словам, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. «Тревог еще по этому поводу достаточно», — сказал глава государства в начале встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

Ранее в мае, комментируя ситуацию с коронавирусом, Путин оценил ее как стабильную. Он также призывал граждан привиться против COVID–19. По его словам, российские вакцины доказали свою надежность и безопасность.

В России за последние сутки выявили 9500 новых случаев коронавируса.
Больше всего случаев — 3669 — зафиксировано в Москве. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 5 081 417.

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