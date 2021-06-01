В России выявили 9500 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 9500 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 081 417. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

9500 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 1 июня

Больше всего случаев — 3669 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (817 случаев) и Московская область (743 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки Еврейской автономной области (два случая) и Магаданской области (три случая).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 372 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 121 873 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 8994. Всего выздоровели 4 693 579 пациентов.