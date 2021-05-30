В России выявили 9694 новых случая коронавируса

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 9694. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 5 063 442.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве — 3719 новых пациентов с COVID-19. Лидерами по суточному росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (829) и Московская область (748). Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Тыве (4), на Чукотке (1), в Ненецком автономном округе (1) и Еврейской автономной области (1).

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 355 смертей пациентов с коронавирусом. По информации оперативного штаба, за все время пандемии скончались 121 162 человека из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 7386. Таким образом, с начала пандемии выздоровели 4 677 870 пациентов.

Ранее российский вирусолог Любовь Козловская заявила, что коронавирус в будущем станет сезонным заболеванием. По ее словам, этим летом ожидается спад заболеваемости COVID-19 в России, затем осенью начнется очередной подъем.