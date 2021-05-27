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В Роспотребнадзоре рассказали о локальных версиях коронавируса в России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о локальных версиях коронавируса в России в беседе с РИА Новости.

По словам Хафизова, в России выявляются локальные версии коронавируса с мутациями в геноме, характерными для британского и южноафриканского штаммов. «Но пока преждевременно говорить о том, что они действительно обладают какими-то особыми для людей свойствами», — заявил он. Давать новые имена этим мутациям преждевременно, так как достаточного объема данных еще не накоплено.

Специалист добавил, что различные варианты коронавируса циркулируют во всем мире. Одни из них достаточно быстро исчезают, а другие закрепляются в популяции. По его словам, точное количество таких «штаммов» на данный момент неизвестно. Этому способствуют как размытость самого понятия, так и то, что свойства многих геновариантов вируса пока не изучены.

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