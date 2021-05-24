Россия
 
Последние новости
«Спартак» назначил нового главного тренера
На коллайдере воспроизвели физику Вселенной в момент ее рождения
Волочкова рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным
Пассажир рейса Ryanair рассказал об экстренной посадке в Минске и назвал ее «шоу»
В Польше заявили об утрате последней надежды на блокировку «Северного потока-2»
В Китае начался хаос на рынке криптовалюты из-за действий властей
Названа возможная дата встречи Путина с Лукашенко
Россияне избили трансгендера, разгромили ЛГБТ-кафе и попали на видео
Генерал ФСБ назвал труднообъяснимыми действия Лукашенко в деле самолета Ryanair
Новости партнеров

Оценены риски распространения индийской «черной плесени» в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Опасаться распространения индийской «черной плесени» (мукормикоза) в России не нужно, так как в Индии другая климатическая зона и культура питания. Так риски ее появления в стране оценил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

Горелов также объяснил, что температура в Индии не укрепляет иммунитет. В связи с этими отличиями нельзя однозначно сказать, как поведет себя индийский штамм в России.

Эпидемиолог добавил, что «черная плесень» появляется при любых иммунодефицитных состояниях.

Вспышку мукормикоза у переживших коронавирус впервые зафиксировали 9 мая врачи индийского штата Гуджарата, он поражает пациентов с ослабленным иммунитетом. Согласно исследованиям, все заболевшие были диабетиками. 24 мая число зараженных достигло 8800 человек, уровень смертности составляет 50 процентов.

Заражение проявляется как побочный эффект COVID-19. По мнению врачей, причина может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса. Болезнь выявляют через 12-18 дней после выздоровления от коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число зараженных «черной плесенью» в Индии приблизилось к девяти тысячам
В Индии большинству зараженных «черной плесенью» удалили глаза
В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID-19