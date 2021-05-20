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В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID-19

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Фото: Pixabay

В двух индийских штатах Раджастан и Телангана была объявлена эпидемия «черной плесени» — опасного заболевания мукормикоза. Об этом говорится в уведомлении, подписанном министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй. Его цитирует РИА Новости.

Отмечается, что число заболевших увеличивается на фоне воздействия коронавируса, заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. «Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», — говорится в сообщении.

В штате около 100 пациентов инфицированы мукормикозом, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. В постановлении Раджастана говорится, что все медицинские учреждения должны соблюдать установленные рекомендации и сообщать о подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения.

9 мая врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза у переживших коронавирус. Журналисты сообщали, что в стране уже заразились более 100 человек. Двумя днями ранее стало известно о 40 зафиксированных случаях черной плесени: восемь пациентов из их числа потеряли зрение.

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