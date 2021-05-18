Индия установила новый антирекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно информации ведомства, за прошедшие сутки в стране от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 4329 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в Индии превышает 25 миллионов. При этом отмечается, что уже второй день подряд прирост заболевших не превышает 300 тысяч. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 263,5 тысячи зараженных.

Ранее врачи из расположенного в индийском штате Карнатака города Бангалор заявили об обнаружении нового симптома коронавирусной инфекции. Индийские специалисты высказали мнение, что к перечню симптомов можно причислить и сильную сухость во рту. Они призвали обращать внимание на раздражение и зуд, а также боль в области языка. В редких случаях, утверждают они, во рту пациентов могут быть язвы.