На берегах священной реки в Индии обнаружили сотни захоронений

Власти Индии обнаружили сотни тел, захороненных на берегу священной для индусов реки Ганг, сообщает Associated Press.

В субботу, 15 мая, в Праяградже, городе в штате Уттар-Прадеш, было обнаружено 300 тел. Как считают официальные лица, умершие могут быть жертвами COVID-19.

При этом каждая могила была покрыта оранжевой, желтой или красноватой тканью и выглядела выложенной в одном направлении. Несколько полицейских были на месте происшествия, но позволили семье, которая приехала на небольшом грузовике, похоронить на месте 75-летнюю женщину.

Как сообщил старший офицер полиции Кумар Сингх, власти определили этот район как место кремации жертв COVID-19 и отметили, что гражданам запретят проводить захоронения вдоль реки.

В то же время официальный представитель правительства штата Навнит Сегал отметил, что местные жители избавляются от мертвых или хоронят их в реках из-за религиозных убеждений. При этом их смерти не имеют ничего общего с COVID-19, считает он.

10 мая в реке Ганг нашли тела десятков людей, предположительно умерших от коронавируса. Жители штата Бихар на востоке стране обнаружили по меньшей мере 30 разложившихся трупов. Некоторые местные жители утверждают, что видели 100-150 тел. По одной из версий, трупы в реку сбрасывали жители прибрежных деревень, так как не могли позволить себе кремацию, традиционную для индуизма. Позднее власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в священную для индусов реку Ганг тел умерших.