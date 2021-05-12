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Индия вновь побила антирекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки

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Фото: ADNAN ABIDI / Reuters

Индия вновь побила антирекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно информации ведомства, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней в Индии скончались 4 205 человек. При этом общее число заболевших в стране превысило 23,3 миллиона. Увеличилось также и количество новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущими результатами, в стране за день выявили 348,4 тысячи зараженных.

Отмечается, что число заболевших коронавирусом в Индии растет с середины февраля. На данный момент более 3,7 миллиона индийцев лечатся от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в священную для индусов реку Ганг тел умерших. Такая реакция появилась после того, как жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек. Предположительно, это могут быть тела умерших от коронавируса, поскольку в стране фиксируется рекордное количество смертей от инфекции,

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