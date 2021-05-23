В Индии большинству зараженных «черной плесенью» удалили глаза

В Индии тысячам людей, которые заразились «черной плесенью» на фоне коронавируса, врачи были вынуждены удалить оба или один глаз. Такой процедуре были подвергнуты около 60 процентов, то есть большинство всех зараженных мукормикозом. Об этом сообщает Daily Star.

Так, у пациента по имени Анила Ванкхеда после выписки из больницы, где он лечился от COVID-19, появилась головная боль и опух правый глаз. Его семья водила его к нескольким врачам, пока один из них не диагностировал у мужчины мукормикоз. Медик отметил, что единственный вариант лечения — это операция по удалению пазух и правого глаза.

«Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг. На этом этапе мы уже не сможем спасти их [пациентов] жизни», — рассказал врач Акшай Наир. На начальной стадии болезнь проявляется в насморке, легком онемении щек, опухших глазах или головной боли, поэтому зараженные часто откладывают визит к врачу.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели резко выросло число больных мукормикозом. В городе им больны около 200 человек. «Ранее за год сообщалось о 30-50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно», — объяснил Джайн.

Вспышку мукоромикоза у переживших коронавирус впервые зафиксировали 9 мая врачи индийского штата Гуджарата. Журналисты сообщали, что в стране уже заразились более 100 человек. Двумя днями ранее стало известно о 40 зафиксированных случаях черной плесени: восемь пациентов из их числа потеряли зрение.