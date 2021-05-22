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В Нью-Дели резко выросло число зараженных «черной плесенью»

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Фото: Идрис Мухамед / РИА Новости

В Нью-Дели около 200 человек заразились «черной плесенью» — мукормикозом. О резком росте числа заболевших заявил министр здравоохранения столичного округа Дели Сатьендар Джайн, передает ТАСС.

«Ранее за год сообщалось о 30-50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно», — объяснил Джайн. В настоящее время около 8-10 частных клиник и государственных больниц лечат зараженных «черной плесенью». При этом в регионе не хватает таких средств лечения мукормикоза, как амфотерицин.

Ранее в двух индийских штатах Раджастан и Телангана была объявлена эпидемия «черной плесени». Отмечается, что число заболевших увеличивается на фоне воздействия коронавируса, заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19.

9 мая врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза у переживших коронавирус. Журналисты сообщали, что в стране уже заразились более 100 человек. Двумя днями ранее стало известно о 40 зафиксированных случаях черной плесени: восемь пациентов из их числа потеряли зрение.

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