Число зараженных «черной плесенью» в Индии приблизилось к девяти тысячам

В Индии продолжается эпидемия смертельной «черной плесени» (мукормикоза), количество заболевших приблизилось к девяти тысячам и достигло 8800 человек. Как сообщает BBC News, смертность от инфекции достигает 50 процентов. При этом в некоторых случаях пациентам удаляют глаза.

Больше половины случаев заражения были зафиксированы в западных штатах Гуджарат и Махараштра. После роста количества заболевших в 29 штатах Индии объявили об эпидемии мукормикоза. Заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. По мнению врачей, причина может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса. Болезнь выявляют через 12-18 дней после выздоровления от коронавируса.

«Если пациентов вовремя и должным образом не лечить, то смертность может вырасти до 94 процентов. Стоимость лечения высока, и лекарств не хватает», — приводятся в материале слова медика из больницы Махараджа Йешвантрао в Индоре.

Он также добавил, что операция требуется 80 процентам пациентов, поступивших в больницу.

Вспышку мукормикоза у переживших коронавирус впервые зафиксировали 9 мая врачи индийского штата Гуджарата. Жертвами грибка становятся люди с ослабленным иммунитетом. Согласно проведенным исследованиям, что все заболевшие мукормикозом были диабетиками, ни у одного из пациентов не было нормального уровня сахара в крови.