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Вирусолог спрогнозировала новый подъем заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Коронавирус в будущем станет сезонным заболеванием. Этим летом ожидается спад заболеваемости COVID-19 в России, затем осенью будет очередной подъем. Такой сценарий в разговоре с «Известиями» спрогнозировала ведущий научный сотрудник научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Любовь Козловская.

«В октябре мы опять "накроемся". Если мы не привьем всех единомоментно, как в Израиле, Сан-Марино и Чили, значимого эффекта от вакцинации видно не будет», — сказала она.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в мае 2022 года может ничем не отличаться от нынешней. Вакцинированные люди при заражении будут переносить инфекцию как обычную простуду, у некоторых начнется пневмония. «Но вирус будет продолжать циркулировать. Чем быстрее мы смиримся с этим, тем лучше», — добавила вирусолог.

Ранее президент Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации граждан, отметив, что принуждать к прививке нельзя. Он уточнил, что россияне сами должны осознать опасность отказа от вакцинирования.

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