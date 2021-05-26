Россиянам назвали неожиданное последствие коронавируса

У 49 процентов переболевших COVID-19 наблюдается серьезное выпадение волос. Такое неожиданное последствие коронавируса назвала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Мы сейчас видим последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции, (...) которые случаются от двух до шести месяцев от начала заболевания», — сказала врач.

Драпкина добавила, что к наиболее распространенным последствиям коронавируса также относится слабость, одышка, бессонница и раздражительность. Кроме того, она обратила внимание на опасность тромбозов, которые возникают у 30 процентов переболевших.

Ранее о выпадении волос после COVID-19 заявлял ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. По его словам, с такими жалобами обращался почти каждый пятый пациент.

Также сообщалось о таких неожиданных симптомах коронавируса, как потеря слуха и памяти. Иммунолог Владислав Жемчугов говорил, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме.