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В центре Гамалеи оценили последствия постковидного синдрома у привитых

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Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallokpress.com

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты, привившиеся против коронавируса, но тем не менее заболевшие им, будут иметь минимальные последствия от перенесенной инфекции, передает ТАСС.

«Весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — пояснил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи также заявил, что у людей, получивших обе дозы вакцины «Спутник V», шанс заразиться коронавирусом минимальный, в основном это случается в двухнедельный срок после получения второго компонента, когда иммунитет еще формируется.

Ранее Гинцбург сообщил, что интерназальная вакцина против COVID может быть зарегистрирована в России уже в 2022 году. В настоящее время ведется доклиническая проверка, а клинические испытания препарата начнутся в конце 2021 — начале 2022 года. Преимуществом этой формы является практически полное отсутствие побочных эффектов.

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