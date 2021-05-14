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Названы сроки регистрации в России назальной вакцины от COVID-19

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Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Интерназальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывает Центр имени Гамалеи, может быть зарегистрирована в России уже в 2022 году. Такие сроки называл в беседе с ТАСС директор организации Александр Гинцбург.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины», — отметил ученый.

По его словам, клинические испытания препарата начнутся в конце 2021 — начале 2022 года, в настоящее время ведутся доклинические исследования. Ранее Гинцбург сообщал, что введение вакцины в нос будет двукратным, но не исключено и одноразовое. Преимущество заключается в практически полном отсутствии побочных эффектов.

В апреле 2021 года директор центра имени Гамалеи назвал возможный срок завершения пандемии коронавируса в России. По его словам, это может произойти в ноябре 2021 года. В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что завершение пандемии зависит от достижения коллективного иммунитета. С этим мнением согласился и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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