Названа еще одна группа восприимчивых к коронавирусу россиян

Более восприимчивыми к коронавирусу являются люди, которые страдают аллергией. Еще одну группу уязвимых перед COVID-19 россиян назвал академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит газета «Известия».

«Аллергологи сопоставили концентрацию аэроаллергенов в окружающей среде и подъемы заболеваемости COVID-19, и они дискутируют и ведут такую тему, что период активизации аллергических процессов в окружающей среде совпадает с тем, что человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям», — заявил он.

Ученый уточнил, что в Московском регионе береза является самым восприимчивым аллергеном к коронавирусу. Он подчеркнул, что все люди восприимчивы к инфекционным заболеваниям. Более всего расположены к COVID-19 люди с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее стало известно о способе отличить коронавирус от аллергии. Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что аллергия в большей степени характеризируется выраженными респираторными проявлениями. При коронавирусе же больше выражен интоксикационный синдром.