Россия
 
Последние новости
Зеленский ввел масштабные санкции против России
Китай усилил давление на интернет-гигантов
Италия передала Франции организатора теракта в Ницце
Скандальная высотка «Газпрома» выиграла международную премию
Медведчук пообещал бороться за справедливость в своем деле
Блогер показал свою нелепую татуировку в TikTok и запустил флешмоб
Появилось видео победы сборной России над Чехией на ЧМ по хоккею
В Москве уроженец Великобритании обвинил жену в краже часов Rolex и собак 
Доктор Мясников оценил идею ввести принудительную вакцинацию от коронавируса
Самолет бывшего румынского лидера Чаушеску выставили на аукцион
Новости партнеров

Названа еще одна группа восприимчивых к коронавирусу россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Более восприимчивыми к коронавирусу являются люди, которые страдают аллергией. Еще одну группу уязвимых перед COVID-19 россиян назвал академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит газета «Известия».

«Аллергологи сопоставили концентрацию аэроаллергенов в окружающей среде и подъемы заболеваемости COVID-19, и они дискутируют и ведут такую тему, что период активизации аллергических процессов в окружающей среде совпадает с тем, что человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям», — заявил он.

Ученый уточнил, что в Московском регионе береза является самым восприимчивым аллергеном к коронавирусу. Он подчеркнул, что все люди восприимчивы к инфекционным заболеваниям. Более всего расположены к COVID-19 люди с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее стало известно о способе отличить коронавирус от аллергии. Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что аллергия в большей степени характеризируется выраженными респираторными проявлениями. При коронавирусе же больше выражен интоксикационный синдром.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Академик РАН заявил о большей восприимчивости аллергиков к COVID-19
Врач назвал способы отличить коронавирус от аллергии
Врач посоветовала аллергикам исключить из рациона некоторые продукты
Россиянам назвали опасные для любой кожи продукты
Врач назвала главную ошибку в лечении сезонной аллергии