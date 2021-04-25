Врач назвала главную ошибку в лечении сезонной аллергии

Врач аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского научно-практического центра аллергологии и иммунологии при ГКБ №52 Елена Бобрикова назвала отложенный поход в больницу главной ошибкой в лечении сезонной аллергии, сообщает ТАСС.

По ее словам, более половины страдающих аллергией жителей Москвы откладывают визит к врачу на три года и более. При худших сценариях это может привести к осложнениям в организме, например бронхиальной астме. Чтобы не допустить этого, эксперт призвала граждан принимать антигистаминные препараты, обладающие противовоспалительным действием.

«Однако все препараты можно принимать только после назначения врачом», — сказала Бобрикова. Она также посоветовала москвичам заранее вносить данные о своей аллергии в электронную медицинскую карту, чтобы при оказании экстренной медицинской помощи врачи были осведомлены об ограничениях при приеме лекарств.

Ранее врачи назвали основным методом лечения аллергии полное исключение аллергена из внешней среды пациента. Утверждается, лучше всего при сезонном проявлении болезни уезжать на время в другую климатическую зону. Если долго не контактировать с раздражителем, то аллергия сама по себе проходит, считают эксперты.