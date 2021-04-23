Врач раскрыл опасность хождения по траве босиком

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников раскрыл опасность хождения босиком по траве. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом ходить босиком полезно. Это и закаливание, и массаж ступней. Однако делать это нужно осторожно и в меру», — предупредил врач. Тяжельников отметил, что незакаленным людям не стоит резко начинать процедуры или ходить по холодной и влажной земле долгое время. Кроме того, в траве могут быть клещи, которые активны весной, или проснувшиеся змеи.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян об опасности лекарств от аллергии. Из-за длительного приема таких препаратов может нарушиться работа нервной системы, возникнуть сонливость, повышенная утомляемость и угнетение.