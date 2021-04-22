Врач раскрыл простой способ просыпаться бодрым

Врач Каран Радж раскрыл, что усталость по утрам может быть связана не с количеством часов, проведенных в кровати, а с пробуждением посреди цикла сна. Соответствующий ролик он опубликовал в TikTok.

Как заявил медик, способ оставаться бодрым заключается в «правиле 90 минут». По его словам, каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, который затем переходит в глубокий сон и затем возвращается в поверхностный. «Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов», — пояснил Радж.

Специалист пояснил, что следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока человек не дойдет до времени, в которое ему комфортно лечь спать.

Ранее американский невролог Крис Уинтер, написавший книгу о борьбе с нарушениями сна, дал несколько советов желающим быстрее засыпать и лучше высыпаться. Эксперт порекомендовал людям, которых мучает бессонница, понизить температуру в спальне на несколько градусов. Уинтер упоминает несколько методов улучшения сна: физические упражнения, сокращение употребления алкоголя, медитация. Кроме того, засыпать и пробуждаться следует всегда в одно и то же время.