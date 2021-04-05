Эксперт по сну посоветовал способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Американский невролог Крис Уинтер, написавший книгу о борьбе с нарушениями сна, дал несколько советов желающим быстрее засыпать и лучше высыпаться. Об этом пишет издание Men’s Health.

Эксперт порекомендовал людям, которых мучает бессонница, понизить температуру в спальне на несколько градусов. По его словам, прохлада помогает уснуть и спать дольше.

«Есть расхожее мнение, что любые проблемы со сном можно исправить, если купить матрас получше, подушку помягче, высокотехнологичную пижаму», — сетует Уинтер. По его словам, в действительности это не так.

Уинтер упоминает несколько методов улучшения сна: физические упражнения, сокращение употребления алкоголя, медитация. Кроме того, засыпать и пробуждаться следует всегда в одно и то же время. «Наличие постоянного графика сна помогает мозгу понять, когда наступает время спать, — объясняет эксперт.

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.