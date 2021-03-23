Эксперт по сну дала помогающие лучше выспаться советы

Новозеландский эксперт по сну Энн Шивас (Ann Shivas) дала несколько советов, которым нужно следовать, чтобы лучше спать и хорошо высыпаться. Об этом сообщает Newshub.

По словам эксперта, перед сном лучше избегать еды и не употреблять напитки, которые содержат алкоголь или кофеин. Ложиться следует не раньше, чем через два-три часа после приема пищи.

Шивас рекомендует заранее выбрать время отхода ко сну и время пробуждения. Чтобы хорошо спать, этого графика нужно придерживаться каждый день. «Неважно, о буднях речь или о выходном, надо стараться вставать в одной и то же время», — говорит она.

Еще один фактор — правильная обстановка, где ничто не помешает выспаться. «У каждого из нас свои требования к обстановке, способствующей погружению в сон, — поясняет Шивас. — Очень важно разобраться, какие они у вас».

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.