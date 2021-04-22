Кардиолог развенчал миф об опасности спать на левом боку

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман объяснил, почему спать на левом боку безопасно. Миф о том, что это положение опасно для сердца, он развенчал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Его отрывок опубликовала в Instagram ведущая шоу Елена Малышева.

По словам Гандельмана, спать на левом боку можно, никакого вреда на сердце это не оказывает, поскольку орган надежно защищен каркасом из ребер.

«То есть у вас есть жесткая коробка, которая защищает сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может. Поэтому спите так, как вы привыкли», — пояснил специалист.

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