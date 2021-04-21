Кардиолог назвала способы поднять низкое давление за пять минут

Существует несколько способов быстро поднять пониженное давление. Их назвала кардиолог Мария Чайковская в своем YouTube-канале.

Врач указала, что при низком давлении можно делать два упражнения из индийской ведической дыхательной практики пранаяма. Первое упражнение называется бхастрика, во время него надо делать интенсивные вдохи и выдохи через нос. Для начала рекомендует сделать это десять раз, после чего остановиться и проанализировать свои ощущения, в первую очередь в голове. «Может зашуметь в ушах, потемнеть в глазах, закружиться голова. Это связано с тем, что мы активно стимулируем нервную систему, поступает большое количество кислорода», — сказала Чайковская, отметив, что в идеале надо сделать три подхода по 20 повторений.

Второй метод называется капалабхати. В таком случае делается активный выдох, при помощи мышц живота «выдавливая оставшийся воздух» через нос. При этом вдох происходит пассивно, то есть он должен быть естественным. Упражнение делается так же в три подхода по 20 повторений.

После двух этих упражнений за пять минут гарантированно повышается артериальное давление, эффект длится несколько часов, уточнила кардиолог. Если заниматься ежедневно в течение шести-восьми недель, то через два месяца у человека повысится базовый уровень артериального давления за счет натренированной нервной системы.

Эти методы будут полезны гипотоникам, для которых давление 90 на 60 уже привычное явление, и невыспавшимся водителям. Они не подходят людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт, с повышенным внутриглазным или внутричерепным давлением, грыжами в брюшной стенке и если пониженное давление связано с приемом лекарств.

Помимо двух дыхательных упражнений, давление можно поднять интервальными тренировками.