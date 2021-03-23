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Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей и взрослых

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Артериальная гипертензия может развиваться в том числе в раннем возрасте по нескольким причинам. Их телеканалу «Звезда» назвала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, у детей встречается вторичная гипертензия, которая имеет не сосудистую причину и связана с проблемами с гормонами, почками, надпочечниками. Иногда повышенное артериальное давление у несовершеннолетних возникает из-за переутомления и недосыпа. «Гаджеты тоже могут повышать давление, еще вегетососудистая дистония так называемая», — отметила медик.

У взрослых гипертензия начинается по другим причинам, например, неврологическим. Часто такое происходит, если человек мало спит, курит, устает на работе. При этом курение выступает дополнительным фактором риска развития проблем с давлением. «Когда человек высыпается или уходит в отпуск, то без таблеток все само собой проходит», — сказала Маршинцева.

Она добавила, что с возрастом сосуды теряют эластичность, поэтому их надо укреплять через спорт, закаливание, контроль холестерина.

Ранее главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов назвал идеальным артериальное давление с показателями меньше 140 на 90. В таком случае нет опасности инфаркта и инсульта.

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