Ученые обнаружили связь между группой крови и сердечным приступом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале «Артериосклероз, тромбоз и сосудистая биология» Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association, AHA).

Исследователи пришли к выводу, что люди со второй и третьей группой крови более подвержены риску сердечного приступа.

В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек. В результате выяснилось, что у людей со второй и третьей группой крови риск сердечного приступа на восемь процентов выше, чем у людей с первой группой. Помимо этого, у этих групп вероятность развития тромбоза вен выше на 51 процент, а вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии — на 47 процентов. Однако люди с первой группой крови больше склонны к повышению артериального давления.

Как отмечает Times of India, аналогичное исследование, в котором приняли участие более 1,36 миллиона человек, было проведено Европейским обществом кардиологов в 2017 году. Оно также показало, что люди с первой и второй группой крови на девять процентов больше подвержены риску коронарных и сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности сердечным приступам.

Ранее врач-гематолог Юлия Ненашева заявила о связи между группой крови и раком. По ее словам, пациенты со второй группой на 20 процентов чаще сталкиваются с раком желудка, а люди со второй и четвертой более склоны заболеть раком поджелудочной железы.

В феврале врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала о связи между группой крови и тяжестью течения COVID-19. Она отметила, что среди заболевших меньше всего людей с первой группой крови. По ее словам, данные проведенных исследований на сегодняшний день не позволяют делать однозначные выводы, однако работы демонстрируют наличие определенных тенденций.