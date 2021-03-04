Ученые обнаружили связь между группой крови и коронавирусом. Результаты своей работы исследователи опубликовали в журнале Американского общества гематологии Blood Advances, передает РИА Новости.

Согласно полученным результатам, вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови. Вирус использует белковый комплекс RBD для того, чтобы прикрепляться к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания зависит легкость заражения человека. Тем не менее, по словам ученых, их исследование не позволяет понять, как будет протекать болезнь у пациента, но дает возможность оценить влияние фактора группы крови на этот процесс. Отмечается, что данное исследование может помочь определить, кто именно больше всего склонен к заражению вирусом или проявлению определенных симптомов.

Ранее врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала о связи между группой крови и тяжестью течения COVID-19. По ее словам, данные проведенных исследований на сегодняшний день не позволяют делать однозначные выводы, однако работы демонстрируют наличие определенных тенденций. Она отметила, что среди заболевших меньше всего людей с первой группой крови.