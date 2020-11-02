Главврач больницы в Коммунарке оценил связь групп крови и смертности от COVID-19

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил данные о связи между группой крови и смертностью от коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Медик заявил, что группа крови не влияет на тяжесть течения болезни или ее исход. «Достоверных различий не получили», — написал он.

Проценко также опубликовал диаграммы, согласно которым зараженные COVID-19 пациенты с различными группами крови в среднем находятся на стационарном лечении от 13 до 16 дней. Соотношение летальных случаев выписанным пациентам примерно одинаковое при разных группах крови.

В октябре ученые назвали группы крови, которые влияют на высокий риск заражения коронавирусом и развития тяжелой формы COVID-19. В одном из исследований специалисты сравнили 473 тысяч человек с COVID-19 с 2,2 миллиона человек в общей популяции. Среди больных было меньше людей с группой крови 0 (группа I) и больше людей с группами крови A (II), B (III) и AB (IV).

В другой работе приняли участие 95 тяжелобольных пациентов, госпитализированных в Канаде. Наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.