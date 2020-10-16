Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по второй волне COVID-19

Вторая волна коронавируса в России будет интенсивнее первой. Такой прогноз в разговоре с Life дал главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Наверное, мы подходим ко второй волне. Почему говорю так аккуратно, потому что очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой», — сказал медик.

Он отметил, что уже сейчас выросло число пациентов с тяжелым течением болезни. Также в столице увеличилось количество пожилых зараженных с тяжелой сопутствующей патологией. Для них любое дополнительное заболевание, особенно коронавирус, приведет к ухудшению состояния.

Проценко добавил, что в этом году заболеваемость COVID-19 будет выше, чем другими штаммами вирусов, и нынешний сезон будет «безусловно» опаснее. По его словам, вводимые в Москве ограничения направлены на минимизацию рисков.

Ранее ученые рассчитали самый негативный сценарий распространения коронавируса в России. По нему число заражений может вырасти до сотен тысяч в день, если все граждане откажутся от масок, социального дистанцирования и других рекомендаций. При такой динамике к 1 января летальность составит около четырех тысяч смертей в сутки. Если же россияне будут следовать всем правилам защиты, к началу 2021 года число новых случаев заражения в день не превысит четырех тысяч.