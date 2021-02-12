В Минздраве назвали идеальное артериальное давление

Главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов назвал идеальное артериальное давление в беседе с «Российской газетой».

По его словам, жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90. «А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже», — сказал специалист.

Бойцов отметил, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью. Однако, принимая назначенные медиками препараты, можно держать болезнь под контролем и сохранять высокое качество жизни. «Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь», — пояснил он.

Кардиолог также подчеркнул, что жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы. «Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 сантиметров и больше. Для женщин — 88 сантиметров и больше», — сказал он. Специалист посоветовал уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкогольных напитков.

Ранее врач-кардиолог Наталья Гаврилюк назвала условия для срочной госпитализации при низком давлении. По ее словам, условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба. Однако врач отмечает, что, если такое давление в принципе характерно для человека, то паниковать не следует.