Кардиолог назвала условия для срочной госпитализации при низком давлении

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк назвала условия для срочной госпитализации при низком давлении. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

По ее словам, условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба. Однако врач отмечает, что, если такое давление в принципе характерно для человека, то паниковать не следует.

Специалист также предупредила, что, если у пациента никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно начало резко падать в сочетании с такими симптомами, как холодный пот, боли в грудной клетке, отдышка и тахикардия, тогда следует обязательно вызвать скорую. Она объяснила, что в такой ситуации врачам необходимо в обязательном порядке исключить острые состояния, такие как инфаркт миокарда или инсульт. Помимо этого, Гаврилюк добавила, что экстренная госпитализация требуется в случае, если снижение давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов.

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