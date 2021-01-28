Российский врач назвал неожиданный симптом инфаркта

Абдоминальная форма инфаркта миокарда может сопровождаться проявлениями, напоминающими заболевание желудочно-кишечного тракта. Неожиданный симптом заболевания назвал врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак в разговоре с телеканалом «Звезда».

«Это когда поражается нижняя стенка сердца, которая почти соприкасается с диафрагмой. И если там происходит некроз, то есть инфаркт миокарда, то возникает эта симптоматика. Это совершенно не бытовая информация, медицинская. Многие врачи об этом не знают», — отметил врач.

Ранее ученые обнаружили признак, ведущий в будущем к инфаркту миокарда и инсульту. Им оказалось накопление кальция в брюшной аорте. Эксперты изучили 52 исследования в соответствующей области и выяснили, что пациенты с кальцификацией брюшной аорты в два-четыре раза чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чем больше кальция обнаруживается, тем больше вероятность серьезных осложнений, заключили ученые.