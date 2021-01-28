Назван неожиданный предвестник инфаркта

Внезапная потливость без очевидной причины может быть предвестником предынфарктного состояния. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца.

Причина заключается в том, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. В результате тело человека начинает больше потеть, чтобы снизить температуру во время дополнительного напряжения, пояснили кардиологи.

По данным специалистов, если потоотделение сопровождается резкой болью в груди, головокружением и одышкой, то это говорит о предынфарктном состоянии. При этих симптомах следует срочно обратиться за медицинской помощью.

Ранее ученые обнаружили признак, ведущий в будущем к инфаркту миокарда и инсульту. Им оказалось накопление кальция в брюшной аорте. Эксперты изучили 52 исследования в соответствующей области и выяснили, что пациенты с кальцификацией брюшной аорты в два-четыре раза чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чем больше кальция обнаруживается, тем больше вероятность серьезных осложнений, заключили ученые.