Россиянам назвали способ снизить риск инфаркта, инсульта и рака

Снизить риск развития рака, инфаркта и инсульта помогут велосипедные прогулки. Этот способ в своем Instagram назвала научный руководитель «Клиники системной медицины», эндокринолог-андролог Зухра Павлова.

По ее словам, для профилактики заболеваний необходимо ездить на велосипеде по полчаса три раза в неделю. Врач сослалась на исследование от 1991 года, в котором приняли участие перенесшие инфаркт миокарда мужчины в возрасте от 27 до 54 лет. Они прошли диагностику и затем в течение трех месяцев соблюдали рекомендации по езде на велосипеде с нагрузкой, которая обеспечивает «75 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений». После завершения указанного периода было проведено повторное тестирование. «Анализы крови поразили не только исследователей, но и меня», — написала Павлова.

Она отметила, что у испытуемых улучшился липидный профиль, вырос уровень хорошего холестерина, показатели эстрадиола снизились почти в два раза — с 50.1 до 27,8 — и пришли в норму.

Эндокринолог уточнила, что в случае с холестерином мужчины вышли из группы риска по атеросклерозу и онкологии, с эстрадиолом — по внезапной смерти от сердечно-сосудистых катастроф.

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«Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно», — добавила медик.

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян ранее говорила, что риск сердечно-сосудистых заболеваний может повышаться при дефиците витамина D.