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Врач назвал три причины инфаркта в молодом возрасте

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Существует три основные причины инфаркта в молодом возрасте, и все они связаны с образом жизни. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал кардиолог Юрий Конев.

Первой причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний он назвал нездоровое питание. Для профилактики атеросклероза он посоветовал россиянам средиземноморскую диету и употреблять в день не менее 400 граммов овощей, фруктов и зелени. По словам Конева, все процессы образования этого заболевания происходят в печени и кишечнике.

Два других фактора — нарушенный режим труда и отдыха и недостаток активности. «Именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза», — добавил врач.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили говорил, что в современном мире нетрудно встретить 35-летнего человека, перенесшего инфаркт. Он призвал россиян старше 30 лет пройти обследование сердца и в первую очередь выделил тех, кто имеет лишний вес и страдает от скачков давления.

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