Россиянам перечислили рискованные способы лечения «коварной болезни»

Смена диеты и образа жизни, а также народные средства могут снизить артериальное давление на короткий срок и облегчить симптомы болезни, однако не стоит отказываться от лекарств при диагностированной гипертонии. Об этом рассказала врач-терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.

«Когда давление выше 120 на 80 и врач назначает гипотензивные лекарственные препараты, нет никакого способа снижать давление без лекарств надежно и на продолжительные отрезки времени», — объяснила она. По словам Кашубиной, гипертония — коварная болезнь, при которой давление остается высоким даже, когда у человека хорошее самочувствие.

Врач предупредила, что снижение давления без рекомендованных доктором препаратов может привести к опасным последствиям, так как из-за мнимого улучшения состояния можно пропустить серьезную проблему. Советы о снижении давления без лекарств с помощью специальных приборов, гимнастики или диеты привели многих пациентов к инфарктам, инсультам и осложнениям гипертонии, объяснила она.

В то же время давление может повышаться в ответ на физическую нагрузку или стресс. В этом случае изменение образа жизни способно решить проблему. «Если давление повысилось случайно и однократно, то оно и без лечения, неважно народного или лекарственного, придет в норму само, можно ничего не предпринимать», — добавила Кашубина. Тем не менее она призвала периодически измерять давление, чтобы убедиться что единичный эпизод не был начинающейся гипертонией.

В январе ученые назвали лучшее упражнение для снижения артериального давления. По их словам, для этой цели в домашних условиях лучше всего подходит растяжка. Во время этой активности растягиваются все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая крупные артерии. При уменьшении их жестокости сопротивление кровотоку снижается, и давление приходит в норму.