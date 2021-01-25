Россиянам с высоким давлением назвали поводы для обязательного вызова скорой

Россиянам с высоким давлением надо обязательно вызвать скорую, если после приема скоропомощных препаратов показания не пришли в норму. Такой повод назвал заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов, передает «Говорит Москва».

Иванов объяснил, что в подобной ситуации может потребоваться быстрое вмешательство и более агрессивная терапия для снижения давления.

Специалист предупредил, что врачей также необходимо срочно вызывать при болях в сердце, если симптомы не прошли в течение 10-15 минут после приема лекарств. Он объяснил, что это может быть подозрение на инфаркт миокарда, и здоровье пациента может сильно ухудшиться, если он прождал лишние 30 минут.

Ранее сообщалось, что головная боль может напрямую угрожать здоровью. По словам невролога и остеопата Александра Евдокимова, такое состояние может свидетельствовать о гипертоническом кризе — резком скачке давления. Чтобы не пропустить его, надо следить за сердцебиением, потливостью и покраснением в глазах, а также постоянно измерять артериальное давление. Среди осложнений гипертонического криза — инсульт и инфаркт.