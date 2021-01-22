Военный врач дал советы по борьбе с метеозависимостью

К ближайшим выходным в Центральной России ожидается резкий рост температуры до двух градусов тепла. Подобные перепады могут негативно сказаться на здоровье человека. О том, как бороться с метеозависимостью, рассказал военный врач, кардиолог Владимир Хорошев, сообщает ФАН.

По словам врача, люди, страдающие гипертонией, в период температурных скачков могут ощущать усталость, сонливость и слабость. Чтобы избежать серьезного влияния погоды на организм, необходимо избегать плотного употребления пищи: например, понемногу пить легкие рыбные бульоны.

В свой рацион, считает Хорошев, можно включить овощи и зелень. Он также предостерег от физической работы, поскольку мышечная масса еще не адаптирована к колебаниям артериального давления.

«Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму», — заключил специалист.

Ранее эксперт «Лиги здоровья нации», кардиолог Ольга Молчанова назвала несколько способов облегчить неприятные симптомы, возникающие у метеочувствительных людей при резкой смене погоды и скачках атмосферного давления. Они считает, что в первую очередь переживать такие дни желательно дома, пользуясь доставкой вместо походов в магазин и аптеку.