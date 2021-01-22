Россия
 
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Гордон назвал Порошенко народным артистом Советского Союза
Внешность 11-летней дочери Веры Брежневой восхитила ее подписчиков
В Донбассе возобновились обстрелы с жертвами
Раскрыты пределы 6G
ФСБ показала видео с признанием подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии
Российского бойца ММА осудили на два года за драку
Бузова объявила о расставании с Давой
Звезда «Универа» описала технику развода малолетних актрис на секс
Новости партнеров
Прослушать новость

Военный врач дал советы по борьбе с метеозависимостью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

К ближайшим выходным в Центральной России ожидается резкий рост температуры до двух градусов тепла. Подобные перепады могут негативно сказаться на здоровье человека. О том, как бороться с метеозависимостью, рассказал военный врач, кардиолог Владимир Хорошев, сообщает ФАН.

По словам врача, люди, страдающие гипертонией, в период температурных скачков могут ощущать усталость, сонливость и слабость. Чтобы избежать серьезного влияния погоды на организм, необходимо избегать плотного употребления пищи: например, понемногу пить легкие рыбные бульоны.

В свой рацион, считает Хорошев, можно включить овощи и зелень. Он также предостерег от физической работы, поскольку мышечная масса еще не адаптирована к колебаниям артериального давления.

«Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму», — заключил специалист.

Ранее эксперт «Лиги здоровья нации», кардиолог Ольга Молчанова назвала несколько способов облегчить неприятные симптомы, возникающие у метеочувствительных людей при резкой смене погоды и скачках атмосферного давления. Они считает, что в первую очередь переживать такие дни желательно дома, пользуясь доставкой вместо походов в магазин и аптеку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач-кардиолог рассказал, как стоит бороться с метеозависимостью
Кардиолог назвала способы пережить резкую смену погоды
Россиянам раскрыли главные факторы метеочувствительности