Названы самые опасные виды головной боли

За привычной человеку головной болью может скрываться серьезное заболевание, заявил врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов. Его слова передает Пятый канал.

По словам невролога, некоторые головные боли могут напрямую угрожать здоровью, например, свидетельствовать о гипертоническом кризе — резком скачке давления.

Врач назвал несколько признаков, за которыми нужно следить, чтобы не пропустить опасное заболевание. Некоторые из них: учащенное сердцебиение, потливость, покраснение в глазах. Также необходимо постоянно измерять артериальное давление. «Осложнения гипертонического криза — инсульт и инфаркт, и при высоком давлении эти риски растут. Если давление не снижается в течение часа, надо вызвать скорую», — сказал он.

Длительные головные боли, при которых не действуют лекарства, могут говорить об изменении в кровотоке головного мозга. «Одна из причин — онкология», — отметил Евдокимов.

Интенсивные головные боли, по словам специалиста, бывают при воспалении троичного нерва. Такая боль может не давать спать, лежать. Врач также указал на то, что если боль в голове пульсирующая и имеет сезонный характер, то следует поделиться своими наблюдениями с врачом.

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