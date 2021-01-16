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Ученые назвали упражнение для снижения артериального давления

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Фото: Pixabay.com

Эффективным способом снизить артериальное давление оказалась растяжка. Это упражнение действует на сердечно-сосудистую систему лучше, чем ходьба. Соответствующее заключение сделали канадские ученые, их исследование опубликовал научный журнал Journal of Physical Activity and Health.

При этом, как подчеркнули авторы работы, людям с гипертонией рекомендуется продолжать заниматься ходьбой, а также кататься на велосипеде и лыжах — эти активности способствуют сжиганию жира, снижают уровень холестерина и сахара в крови. Растяжку они назвали более удобной в домашних условиях: она не требует много времени, ее не надо подстраивать под погоду, а также ей можно заниматься во время просмотра кино.

«Когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете и все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая крупные артерии. Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится, а значит — не будет повышаться артериальное давление», — пояснили эксперты из университета Саскачевана.

Ранее сообщалось, что разница в измерении артериального давления на левой и правой руке может указывать на высокий риск возникновения инсульта, инфаркта и, как следствие, скорой смерти. Верхним пределом нормы оказалась разница в 10 миллиметров ртутного столба.

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