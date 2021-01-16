Доктор Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта миокарда

Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта миокарда в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

По его словам, частыми симптомами заболевания являются давящая боль в груди, в то время как неявными признаками бывают одышка и кашель. Кроме того, слабость и холодный пот тоже можно считать проявлениями инфаркта, сказал доктор.

При этом, как заявил Мясников, люди испытывают разный дискомфорт: кто-то чувствует зубную боль, кто-то — в шее, пальцах, а кто-то может жаловаться на живот. Заболевание иногда сопровождается изжогой и отрыжкой.

Доктор также перечислил факторы риска при инфаркте. В их число вошло курение, избыточный вес, повышенные холестерин, уровень сахара и артериальное давление, а также малоподвижный образ жизни. В группу риска входят женщины после менопаузы, но чаще всего страдают этим заболеванием все-таки мужчины, добавил Мясников.

Уточняется, что каждый пятый человек может еще и перенести бессимптомно стенокардию.

Ранее доктор также ответил на «неудобные» вопросы телезрителей о себе в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В частности, он рассказал, как бросил курить.