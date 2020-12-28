Назван неожиданный признак наличия заболеваний сердца

Эксперты организации Blood Pressure UK назвали неожиданный признак наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Daily Exress.

По их мнению, отек лодыжек может указывать на риск повышенного кровяного давления. Специалисты пояснили, что высокое давление вызывает излишнюю нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, что может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижения циркуляции крови. Они подчеркнули, что именно это позволяет жидкости скапливаться в лодыжках и приводит к их опуханию.

Ранее международная группа ученых определила, что разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке, может указывать на высокий риск инсульта, сердечного приступа и скорой смерти. Значительная разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий, что может повлиять на кровоток.