Раскрыты причины внезапной смерти из-за остановки сердца

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в разговоре с «Пятым каналом» раскрыл возможные причины внезапной смерти из-за остановки сердца.

По его словам, речь идет о состоянии, которое обычно обусловлено желудочковой аритмией или фибрилляцией желудочков. Как рассказал Гаглошвили, практика говорит о том, что сегодня сердечно-сосудистые заболевания наблюдаются в более раннем возрасте. «Сейчас встретить человека 35 лет с перенесенным инфарктом — не трудно», — заявил он.

Врач пояснил, что с каждым годом риск развития аритмии растет, особенно при наличии приобретенных или наследственных осложнений. «Например, гипертония, ожирение, развитие атеросклероза, перенесенный инфаркт миокарда», — перечислил он, отметив, что эти заболевания могут перебивать электрическую активность сердца.

Специалист добавил, что скорую остановку сердца не всегда предваряют боли в сердце — у человека может упасть давление, и он потеряет сознание.

Медик призвал россиян старше 30 лет задуматься об обследовании сердца. В первую очередь речь идет о тех, кто страдает ожирением или скачками давления. Также он посоветовал избегать синдрома хронической усталости, который потенциально ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее портал «Медикфорум» назвал неочевидные признаки сердечного приступа. Так, первым симптомом называется боль в животе. Во время сердечного приступа она возникает, поскольку сердцу сложно перекачивать кровь по всему телу. Другие симптомы — вздутие живота, тошнота и рвота, несварение желудка. Также существует абдоминальная форма инфаркта, при которой болит часть живота под ложечкой, со стороны правого подреберья.