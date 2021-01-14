Ученые обнаружили неожиданную причину развития анорексии

Фактором развития анорексии могут стать не только психологические причины, но и состав микрофлоры кишечника. Ученые обнаружили, что у больных анорексией людей состав микрофлоры менее разнообразен, чем у здоровых. Об этой неожиданной причине свидетельствует исследование биологов из Оксфордского университета, оно опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychiatry.

Ученые провели эксперимент: очистили кишечник мышей от бактерий, а затем пересадили им микрофлору пациента с анорексией. В результате животные начали гораздо медленнее набирать вес, стали тревожными и импульсивными. При этом те мыши, которым пересадили микрофлору здоровых людей, демонстрировали обычное поведение.

Биологи выразили надежду, что в будущем заболевание можно будет предотвращать, очищая организм людей от бактерий и пересаживая им микрофлору здоровых людей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье от анорексии умерла гражданка Армении. Она с университетских лет увлекалась диетами, считая себя полной. В результате женщина стала весить 45 килограммов при росте 170 сантиметров. 35-летняя армянка скончалась от остановки сердца, выйдя из душа.