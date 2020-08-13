Жительница Подмосковья увлеклась диетами и умерла от чрезмерной худобы

Гражданка Армении, живущая в Подмосковье, умерла из-за проблем со здоровьем, вызванных чрезмерной худобой. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

35-летняя жительница Долгопрудного увлеклась диетами еще в студенчестве. Родные погибшей утверждают, что она никогда не была полной, но сама женщина считала иначе и постоянно строго ограничивала себя в еде. Это привело к необратимым переменам в ее организме — пища перестала усваиваться. В итоге при росте около 170 сантиметров она весила всего 45 килограммов и постоянно чувствовала себя плохо.

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Обеспокоенные родственники женщины не раз обращались к докторам, пациентке поставили диагноз анорексия. Она дважды лечилась в неврологическом отделении, но болезнь так и не удалось победить. Вечером среду, 12 августа, женщина приняла душ и легла отдохнуть. Примерно через полчаса ее мать обратила внимание на то, что она не двигается. Родные вызвали скорую, прибывшие на место врачи не смогли реанимировать женщину. По предварительным данным, она умерла от остановки сердца.

Покойная жила с матерью и братом, который несколько лет назад открыл в Долгопрудном цех по изготовлению сладкой выпечки.

Ранее сообщалось, что британка похудела до 41 килограмма и довела себя до анорексии, чтобы влезть в платье подружки невесты на свадьбе сестры. Для этого в 15 лет она начала употреблять всего по 100 калорий в день, принимать 40 таблеток слабительного в сутки и бегать до изнеможения. Таким образом она сбросила 28 килограммов и могла носить только одежду детских размеров.