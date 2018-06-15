Из жизни
 
Последние новости
Трамп решился на торговую войну с Китаем
Произведен трехсотый F-35
Жена полковника Захарченко решила отсудить у банка ценные бумаги
Московский транспорт переварил десятки тысяч фанатов  
«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России
Хакеры похвастались взломом новейшей защиты iPhone
В Новокузнецке мужчина застрелил жену и покончил с собой
Макрон захотел сменить главный язык ЕС
Россия и Китай вместе добудут золото в России
Шнуров написал стихотворение о недостижимом пенсионном возрасте
Новости партнеров

Жившая на жвачке и газировке анорексичка взяла себя в руки и потолстела

Перейти в «Мою Ленту»

Шведка Аманда Кристиансен (Amanda Kristiansen) рассказала о своей борьбе с анорексией и победе над заболеванием. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

Девушка начала резко худеть еще в 11 лет, так как ненавидела свою внешность и считала, что если она сбросит вес, то окружающие заметят ее и подружатся с ней, но вместо этого замкнулась в себе. Она тренировалась каждый день, отказалась от сладостей и углеводов, а продукты прятала в карманы и бюстгальтер, чтобы семья думала, что она их съела.

В какой-то момент Кристиансен весила 31 килограмм и питалась исключительно жевательной резинкой и газировкой. Она запрещала младшему брату трогать ее грязными руками после еды, так как боялась, что еда «может впитаться через кожу и заставить ее набрать вес».

Шведка призналась, что в какой-то момент полностью потеряла контроль над заболеванием: «Я не позволяла себе сидеть ни секунды, только в машине и во сне. И спала я не больше семи-восьми часов». Мать начала следить за дочерью круглосуточно и в итоге отправила ее на лечение. Кристиансен отметила, что поначалу ходила к врачам только ради семьи, но потом поняла, что это нужно ей самой. Именно тогда терапия начала работать.

Сейчас Кристиансен 18 лет, она весит 69 килограммов и регулярно занимается в зале со свободными весами. Девушка призналась, что ей очень нравится тренироваться и что добиться результатов ей помогла именно здоровая еда.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Anorexic teen who lived on nothing but chewing gum and sparkling water DOUBLES her weight in incredible transformation
Страдавшая от анорексии британка нашла спасение в фитнесе
Шведская принцесса рассказала о своей анорексии
Жертва анорексии выздоровела благодаря танцам на шесте
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0313 июня

«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»

История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
19:4314 июня

На австралийской ферме родился двутелый ягненок-паук

17:4214 июня

Американец вылетел из машины на полном ходу и выжил

14:4314 июня

Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды

Из жизни00:0131 мая

«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»

Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
16:0414 июня

Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов

16:2714 июня

Пенсионер ударил женщину в метро за отказ уступить место

10:3514 июня

Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш

Из жизни00:0626 мая

Элементарно

Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
12:2014 июня

Японец вернулся домой через год после собственной кремации

01:4314 июня

Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей

12:4914 июня

Выгнанные из такси лесбиянки обвинили водителя в дискриминации

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
Медведь-фанат прокатился по Москве с вувузелой в лапах
Российская медицина проиграла китайской и индийской
Россиянку записали в покойницы и отказали в пенсии
Пожары в лесах Сибири оставили полыхать
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Мать заставила дочь выпить виски и угодила в тюрьму на 20 лет
Макрон захотел сменить главный язык ЕС
Во Франции предотвратили гей-теракт
Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке»
Южная и Северная Корея заговорят по-военному
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Назван единственный способ возвращения Киевом «оккупированных» Россией территорий
Украина откроет визовые центры в России
Киевский патриарх назвал условия грядущей «победы» Украины над Россией
Киевский патриархат отберет у Московского Киево-Печерскую лавру
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Тонкая материя
Создатель образовательного проекта о том, как помочь детям добиться успехов
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
В России повысят пенсионный возраст
Почему пенсии вырастут, а пенсионеров станет меньше
Трамп решился на торговую войну с Китаем
Россия и Китай вместе добудут золото в России
Банк России рассказал о новых тарифах на ОСАГО
Все материалы
Силовые структуры
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Боевик из банды Басаева через 23 года получил срок за нападение на Буденновск
В Новокузнецке мужчина застрелил жену и покончил с собой
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Главу Серпуховского района Подмосковья отправили под арест
Все материалы
Наука и техника
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Найдено неожиданное средство против рака крови
В США назвали три смертоносные российские субмарины
Доказана польза религии для продолжительности жизни
Зафиксирован катастрофически быстрый рост уровня моря
Все материалы
Спорт
За себя и за Стаса!
Россия уничтожила Саудовскую Аравию. Испугался даже принц
Месси обошел Роналду
В России стартовал чемпионат мира
Робби Уильямс показал россиянам «фак». А сборная забила пять мячей!
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца
«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России
В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление сборной России по футболу
Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам
Все материалы
Культура
C. Tangana на сцене Ray Ban«Тусуйся за свое право бороться»
Реки алкоголя, секс-помощь и люди-бананы на главном фестивале лета
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
Станислав ГоворухинСнимал, судил и осуждал
Каким запомнится Станислав Говорухин
На теле звезды «Игры престолов» обнаружили тотальный спойлер к сериалу
Шнуров написал стихотворение о недостижимом пенсионном возрасте
Ольга Бузова потеряла голос
Робби Уильямс показал «фак» россиянам на церемонии открытия ЧМ-2018
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
Слепаков оправдался и принял приглашение Кадырова посетить Чечню
Русская бабушка «сломала» бразильского журналиста
Суд оставил запрет Telegram в силе
Ловкий пес помог хозяйке пробраться в запертый дом и прославился
Все материалы
Ценности
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Dior скопировал рисунок индуса
Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Все материалы
Путешествия
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Российский ресторан стал одним из лучших в мире
Туристка напилась и умерла в первый день отпуска
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
На австралийской ферме родился двутелый ягненок-паук
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды
Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов
Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш
Все материалы
Длительный тест Toyota Prius
Едем в путешествие, подводим итоги и считаем стоимость владения
Bugatti Veyron по-американски
Почему Chrysler не запустил в серию собственный Bugatti Veyron
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
В России появился обновленный Nissan Juke
Subaru начала продавать в России «60-летний» Forester
Volkswagen Golf вернется в Россию по цене «Тигуана»
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы