Жертва анорексии выздоровела благодаря танцам на шесте

Жительница города Лондондерри (Ирландия), которая с 14 лет страдала анорексией, смогла выздороветь при помощи танцев на шесте. Об этом в четверг, 25 мая, пишет Daily Mail.

Эмбер Хэркин (Amber Harkin) начала заниматься по видеозаписям в социальной сети Facebook и ходила на групповые уроки. Поначалу девушке не хватало сил поднять свое тело, и она боялась выполнять упражнения перед другими. Инструктор Карен Болдвин (Karen Baldwin) пригласила ее на индивидуальную тренировку, где заставила девушку поверить в себя и забыть о проблемах с едой.

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Теперь 26-летняя Хэркин нормализовала питание и добивается успехов в спорте. Болдвин помогает ей как в тренировках, так и в качестве терапевта на протяжении последних 14 месяцев. Вместе британки открыли программу помощи для людей, страдающих от нарушения питания.

В апреле сообщалось, что жительница британского города Эндовер за 18 месяцев превратила себя из больной анорексией в бодибилдершу. 24-летняя Никола Кинг (Nicola King) стала чемпионом бодибилдерского конкурса Pure Elite. Она победила в категории «Лучшая трансформация тела».