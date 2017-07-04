Страдавшая от анорексии британка нашла спасение в фитнесе

Жительница Лондона, которая страдала от анорексии, поборола недуг после того, как начала посещать тренажерный зал. Об этом во вторник, 4 июля, пишет The Daily Mirror.

У Холли Гриффитс (Holly Griffiths) было нарушено питание с восьми лет, когда она отказывалась есть. Повзрослев, британка также доводила себя до состояния, когда ее отказ от пищи мог привести к смерти. Начать есть ей помогли антидепрессанты и социальные сети, где девушка публиковала снимки своих достижений и окрепшего тела.

Теперь 25-летняя Гриффитс, мать двоих детей, начала придерживаться здорового образа жизни и посещать тренировки в спортивном зале. «Теперь, смотря на себя, я вижу, что стала сильнее, цвет кожи перестал быть желто-серым, кости не выступают под странными углами и пропали воспаления на лице», — сказала британка.

В мае стало известно, что жительница города Лондондерри (Ирландия), которая с 14 лет страдала анорексией, смогла выздороветь при помощи танцев на шесте. Эмбер Хэркин (Amber Harkin) начала заниматься по видеозаписям в социальной сети Facebook и ходила на групповые уроки.