Голодавшая из-за злого деда японка показала себя при весе в 16 килограммов

Японка рассказала в Twitter о родственнике, который морил ее голодом, пока она не похудела примерно до 16 килограммов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам женщины, 10 лет назад ее опекуном был дедушка. Он запрещал ей есть, а если ловил с едой, то бил по животу, заставлял выплевывать пищу или доводил до рвоты. В результате она достигла крайней степени истощения и попала в больницу. Специалисты говорили, что ее спасли за 10 минут до гибели.

В подтверждение своих слов японка опубликовала в Twitter селфи, сделанные, когда она весила 16,8 килограмма, а также свои фотографии после госпитализации, на которых видны следы побоев. Она утверждает, что вовремя получила помощь, выздоровела и теперь имеет нормальный вес.

Вес в 16,8 килограмма считается нормальным для пятилетнего ребенка. К шести годам большинство девочек весят не менее 18 килограммов. Средний вес здоровой шестнадцатилетней девушки составляет 47 килограммов.

В 2017 году сообщалось, что жительница Лондона, которая страдала анорексией, поборола недуг после того, как начала посещать тренажерный зал.

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