Популярная блогерша из Instagram умерла от анорексии

Популярная в Instagram 24-летняя немецкая блогерша Йоси Мария умерла от анорексии, с которой боролась на протяжении последних лет. Об этом стало известно The Sun.

Мария находилась в отпуске на Канарских островах, когда ее состояние стало ухудшаться. Instagram-знаменитость скончалась во сне.

Незадолго до смерти блогерша написала в социальной сети, что не желает быть в числе тех 10 процентов, кто не может справиться с анорексией.

Ее мать оставила комментарий под одним из последних постов: «Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву», — заявила она.

Фото опубликовано @josimariaxx

Блогер писала в блоге об анорексии и помогала людям, которые страдали от подобного заболевания. Мария просила подписчиков не замалчивать о своих проблемах и решать их по мере своих сил, не бояться просить помощи.

В начале ноября пользователь Reddit с ником Donorito поделился фотографиями до и после победы над расстройством пищевого поведения. Он набрал вес, однако от этого не стал менее привлекательным и покорил пользователей сети. Парень объяснил, что справился с анорексией и изменил свое тело, превратившись из тощего в мускулистого.